Mikael R Karlsson: I efterhand har jag fått större förståelse för poliserna på gatan

Därför var det kanske inte så underligt att BT:s kvällsredaktion samlades vid redigeringsdatorn för att nyfiket se hur vänsterextrem jag kunde vara i den högertidning jag faktiskt skrev i. Det fanns dock en formell sida av saken. Tidningen har ju en ansvarig utgivare som just är ansvarig för det som skrivs. Han var tvungen att göra en pressetisk bedömning – även om jag misstänker att det i detta fall snarare handlade om en politisk granskning.

Arkivbild 010615: Maskerade aktivister kastar gatsten under kravaller på Avenyn i Göteborg i samband med EU-toppmötet.

Jag känner sorg över Göteborg och ibland mer än så. Jag har läst utredningar, böcker och domar – och inte minst artiklar som säger sig veta bättre, förståsigpåare som förklarar hur allt egentligen gick till och vilka som egentligen bär skulden till alla övergrepp som skedde. Jag vet när de har fel. Jag mötte så många adrenalinstinna, underutbildade poliser som såg ett hot i alla som kunde kategoriseras under begreppet demonstrant vilket inbegrep också tanter, funktionshindrade, kattvakter och högstadieelever (jag satt i timmar med flera av dem på Viktoriabron). Jag såg poliser slå, förnedra, kasta gatsten och begå övergrepp. Ingen blev dömd. Kriminalreportern Peter Linné sätter ord på mina tankar i måndagens GP: ”Enskilda polismän gjorde säkert sitt bästa. Det sammanlagda resultatet sorterar emellertid ändå in under rubriken praktfiasko.”