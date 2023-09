Mia Engberg gjorde film om sin cancer

Visuell tystnad

Mia Engberg tog sin an dokumentären på sitt karaktäristiska sätt, ett bildspråk hon kallar "visuell tystnad". Många tysta sekvenser, drömlika sekvenser under vatten och i rymden, svarta rutor och scener filmade med hennes gamla Bolexkamera, som ger gryniga filmbilder.

Mia Engberg är symptomfri nu, men drabbades av komplikationer under behandlingen och blev övertygad om att hon skulle dö. Hon planerade filmproduktionen därefter.

Filmen "Hypermoon" är fristående, men samtidigt också en uppföljare till "Belleville baby" och "Lucky one", de andra filmerna i trilogin. Vincent, Mia Engbergs ungdomsförälskelse från Paris finns med, som tidigare genom telefonsamtal mellan honom och Mia Engberg.

Autofiktiv historia

Fakta: Mia Engberg

53 år, växte upp i Vällingby i nordvästra Stockholm. Utbildad vid Dramatiska institutet samt Ateliers Varan i Paris. Har bland annat gjort dokumentärerna "The stars we are", "165 Hässelby" och "Dirty diaries"-filmerna.

"Hypermoon" är den tredje och sista filmen i trilogin som inleddes med "Belleville baby" som hon fick Guldbaggen för i kategorin bästa dokumentärfilm 2013.

Mia Engberg är också forskare i media vid Stockholms konstnärliga högskola.