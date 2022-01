Meningslösa gästspel osynliggör FKA twigs

‘’Caprisongs’’ bär på 48 minuter av tydliga radioambitioner. FKA twigs har beskrivit det som en ‘’mixtape’’, en möjlig förklaring till varför hon knappt märks av på sitt eget album. Nio gästartister stjäl mikrofontid, varav Daniel Caesar är den enda som tillför något. The Weeknd tillför visserligen miljontals streams men är musikaliskt likblek på ‘’Tears in the club’’.