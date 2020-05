Med full kontroll över tappad balans

Foto: Emily Baxter

I Lesley Nneka Arimahs noveller kränger berättandet mellan myter, apokalyps och krass vardagsrealism men tappar ändå aldrig balansen. Kristian Fredén har läst.

När en man faller från himlen Novellsamling Författare: Lesley Nneka Arimah Översättning: Peter Samuelsson Förlag: Nirstedt/litteratur

Författaren Lesley Nneka Arimah växte upp i England, Nigeria och slutligen USA, där hon fortfarande bor. Inte för inte har hon i sitt skrivande intresserat sig för mötet mellan skilda världar. Hennes debutbok ”What it means when a man falls from heaven” publicerades 2017 och har nu översatts till svenska av Peter Samuelsson med den något förkortade titeln: ”När en man faller från himlen”. Möjligen kan man finna det en smula ironiskt med omnämnandet av en man i titeln eftersom novellerna till allra största delen fokuserar på kvinnor. De är också oftare de som faller på ett eller annat sätt – i en av novellerna verkligen bokstavligt så. Den handlar nämligen om flickan Graceline som försörjer sig själv och sin mor genom att medvetet halka på saker i olika butiker och dylikt – allt för att kunna utkräva skadestånd. Naturligtvis är det inte någon riktigt hållbar inkomstkälla i längden och saker och ting ställs dessutom på sin spets när hon blir gravid.

Just mor-dotterförhållanden tillhör de vanligaste temana i Arimahs noveller, liksom vänskapsförhållanden unga flickor emellan. Vad som också ställs i förhållande till varandra är myt och verklighet, och detta på ett så sammanslingrat vis att man allt som oftast glömmer bort att göra skillnad på dem. När en barnalängtande kvinna som fått jobb på en frisersalong gör sig en bebis genom att pressa samman kundernas avklippta hår känns det till exempel inte alls så konstigt som det låter, liksom inte heller när en sedan länge död mor plötsligt återvänder och slår sig ned i soffan.

I den post-apokalyptiska titelnovellen (jorden har genomgått enorma naturkatastrofer och de enda världsdelar som är någorlunda bevarade är Australien och Afrika) möts något så till synes oförenligt som matematik och mänskligt själsliv. Istället för gamla tiders präster, shamaner eller psykologer är det nu enbart matematiker, specialiserade på ”sorgeberäkningar”, som kan få ordning på en människas ekvation och på så vis dra ånger och sorg ur dem. Det här bara som några exempel, samtidigt som det bör betonas att det inte känns som något berättarexperimenterande för berättarexperimenterandets egen skull. Det handlar snarare om att skapa gångbara myter för vår värld som den ser ut idag.

En av Lesley Nneka Arimahs styrkor som författare är också att hon alltid, hur skruvat berättarscenariot än är, lyckas bevara graden av mänsklig närvaro och angelägenhet. Och ibland krävs det inte mer än en enda mening för att fånga ett helt livsmönster: ”Hon höll sig fast i hoppet om att alla hennes felsteg en dag skulle låta henne snubbla in i en framgång som hon kunde visa upp som sin egen och att det skenbara kaoset i hennes liv skulle växa samman till ett invecklat pussel vars motiv man såg först när det var lagt.” Det går lätt att räkna ut att fler än en känner igen sig.