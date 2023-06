McCartney förtydligar AI-hjälp med Beatles-låt

I ett uttalande på sociala medier under torsdagen bemöter han den branschoro som under lång tid rörts upp för hur tekniken kan komma att påverka framtida musik. Där klargjorde han att ”ingenting har skapats på konstgjord eller syntetisk väg".

Vilken låt det handlar om är Paul McCartney fortfarande förtegen om, men mycket talar för att det är "Now and then", som var i ropet redan i mitten av 1990-talet då The Beatles släppte "Free as a bird" och "Real love" som fanns på samma kassett.