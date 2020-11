Mary The First landar rätt i tiden

Från att, som medlem i bandet Revl9n, ha varit en del av det tidiga 2000-talets syntpopvåg har Maria Eilersen på senare år fokuserat på en solokarriär inom samma genre. 2017 debuterade hon med EP:n ”You must be strong”, och följer nu upp med den Jari Haapalainen-producerade fullängdaren ”Digital labour”.

Här kläs ämnen som klimatkrisen och digital integritet i dunkla elektroniska arrangemang som ofta skaver. Men, mörkret tar aldrig udden av skivans poppiga nerv, och Mary The First känsla för melodier och drömska stämningar gör det enkelt att dra paralleller till bland andra The Knife.