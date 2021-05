Maria Zennström: ”Vi är yrkesfolk, behandla oss inte som passiva bidragstagare”

Jag vet inte om jag kan kalla mig ”barn till kulturelit”, kanske är det något jag borde vara tyst om i så fall, men mitt projekt i konstnärlig forskning ”Konsten, politiken och pappa” handlar om min egen far; konstkritikern, kommunisten och den kulturpolitiske tänkaren Per-Olov Zennström som var kulturredaktör i två långa perioder för den kommunistiska tidningen Ny Dag och en av tre författare till ”Demokratiskt kulturprogram” som antogs av Sveriges kommunistiska parti 1948. Viktiga delar av det kulturpolitiska programmet skulle komma att övertas av socialdemokratin, röstades punkt för punkt igenom i riksdagen under några decennier på nittonhundratalet och kom att lägga grund för svensk kulturpolitik som jag själv har känt den, med konst i Stockholms tunnelbana, konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader, universitet i Norrland, kultur i hela landet via Riksutställningar och länsteatrar, statliga konstnärsstipendier och så vidare.

Pappa dog när jag var 14 år och innan forskningsprojektet var jag var nästan helt obekant med hans verk, men under det nästan tio år långa arbetet har det blivit tydligt att kulturella aktörer på pappas tid – konstnärer, kolleger eller vänner till honom – inte sällan har nära släktband till kulturskapare i min generation, tillochmed kolleger jag själv samarbetat med. Det var mest vänsterfolk, tillexempel Torsten Bergmark – konstnär, kritiker och pappa till experimentmusikern Johannes Bergmark; Stig Claesson som är far till konstnären Nils Claesson, skådespelaren Jan Ek som var farbror till Mats, Niklas och Malin Ek; listan kan bli lång.

Kulturpolitiken håller sen lång tid tillbaka på att monteras ned, under perioder av borgerligt styre av ideologiska skäl och under socialdemokratiskt på grund av låg prioritering. Det finns i nästan alla partier fortfarande sakkunniga personer som brinner för kulturen, men de blir allt färre. Socialdemokraten Håkan Juholt visade under sin korta tid som partiordförande både intresse för och respekt för kulturen, ville engagera författare som talskrivare istället för reklamare och hann bjuda in till en middag för ett 15-tal kulturarbetare för ett förutsättningslöst samtal i andan av Olof Palmes möten med författare på Harpsund och Ingvar Carlssons på Bommersvik. Middagen, som jag var med på, var inte på minsta sätt löjlig eller farsartad, som den ibland beskrivits. Juholt var i själva verket mycket intresserad av författarnas, konstnärernas och kulturjournalisternas åsikter, lyssnade mycket mer än han talade och diskussionen var livlig och intressant. Det var högt i tak och stämningen bland kulturarbetarna god, nästan munter – det var något ovanligt som ägde rum; en högt uppsatt politiker frågade oss på fullaste allvar om våra åsikter, förslag och hur våra villkor ser ut. Jag föreställer mig att den svenska kulturpolitiken kunde varit något mer framsynt och aktiv om Juholt fått fortsätta. Nu tycks nästan samtliga riksdagspartier ha tappat kontakten med sin kulturpolitiska historia (utom SD skulle man kunna notera), alla partier ligger tyvärr långt efter SD när det gäller tänkande i frågan varför Sverige överhuvudtaget ska ha en kulturpolitik och vad en sån politik ska bestå i. Flera decennier av förvaltningsmässig ingenjörskonst när det gäller lösningar för hur kulturpolitiken ska skötas – på armlängds avstånd och med hjälp av sakkunniga inom de olika facken – har först tillåtits vittra sönder med otillräckliga anslag, och monteras nu aktivt ned. Kulturministerposten har tillsatts utan större intresse och hamnat hos lite yrvakna företrädare för ett parti som inte har någon kulturpolitisk historia. MP :s försök att i hast skapa kulturpolitiska mål tycks ha resulterat mest i olika idéer om att konsten och kulturen ska främja något genom försök att detaljstyra konstens innehåll. Anslag, stipendier och konstnärslöner stryps och minskar. Det blir allt svårare att överleva som kulturarbetare, vi slåss om uppdrag och försörjningsmöjligheter och jag tolkar den segdragna diskussionen om kulturbarn som ett utryck för att det håller på att bli väldigt trångt kring matskålen och kulturskapare därför morrar åt varandra.