Man döms till tio år för Michael K Williams död

Michael K Williams var mest känd som Omar Little i tv-serien "The wire". Arkivbild.

Michael K Williams var mest känd som Omar Little i tv-serien "The wire". Arkivbild. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

Michael K Williams, känd från tv-serien "The wire", avled efter att ha tagit en överdos i sin lägenhet i New York 2021. Köpet av drogerna spelades in av en säkerhetskamera några timmar före dödsfallet. I obduktionen fastslogs att Williams avlidit av "en akut förgiftning av kombinationen fentanyl, p-fluorofentanyl, heroin och kokain."