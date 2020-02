”Man Alive!” – en behaglig värme i kylan

King Krule Album: Man Alive! Bolag: XL Recordings/Playground Indiepop

Archie Marshall har sedan 2011 gått under pseudonymen King Krule, och med sitt debutalbum "6 Feet Under the Moon" lyckades Marshall på en rekordkort tid locka till sig extremt trogna lyssnare. Musiken har alltid delat en gemensam tråd av funkig, punkig jazz med expressiv, känslig lyrik. "Man Alive!" har nu landat på diverse streamingplattformar, och är mer depressiv och ångestfylld än tidigare. Marshalls monotona röst passar pricksäkert in på vemodet och misären. Titeln är mycket passande i det här fallet, för bilden som målas upp under lyssningen är bara en person som lever. Inget mer, inget mindre; och det är okej ibland. Det är det som gör "Man Alive" till en behaglig värme mitt i ensamheten och kylan.