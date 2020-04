M. Ward har hittat nytt driv

M. Ward Genre: Pop/Rock Album: Migration stories Bolag: Anti/PGM

M. Ward må ha gjort sig ett namn inom den förhållandevis stillsamma singer/songwritergenren, men hans musikaliska resa är allt annat än orörlig. Förutom solokarriären har han hittat ett andra hem i duoprojektet She & him som han sedan flera år har med Zooey Deschanel, och dessutom sjösatt samarbetet Monsters of folk med bland andra Conor Oberst och Mike Mogis.

När han nu förstärker diskografin med albumet ”Migration stories” märks också ett nytt driv. En framförsikt och hoppfullhet mitt i allt det avskalade. Känslan ligger i de fjäderlätta kompgitarrerna, i de enkla men samtidigt gedigna låtbyggena. Parallellerna går ömsom till Jeff Buckley, ömsom till Cass McCombs och det är en tacksam kombination.