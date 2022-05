2018 hände något knasigt på den svenska musikscenen. En av våra mest intressanta skapare gav sin artistiska integritet en paus och bestämde sig för att plaska runt i poppens barnbassäng. Ni vet, där Tove Lo och Zara Larsson hänger. Där har Lykke Li aldrig befunnit sig tidigare och hon har ingenting där att göra. Må hon aldrig röra sig ditåt igen. ‘’So sad so sexy’’ var rätt och slätt en enorm besvikelse. Samma sak kan inte sägas om ‘’Eyeye’’.

Låtarna tonar in och ut sömlöst. Vi rör oss vidare till ‘’Highway to your heart’’, ett Sinéad O’Connor-likt nummer som för Lykke Lis vackra ton till förgrunden. Över sedan till en annan höjdpunkt i form av psykedeliska ‘’Carousel’’, som rent instrumentalt låter som något ur syntpionjären Mort Garsons diskografi. Knappast något du väntar dig från en svensk popskiva men utan tvekan en trevlig överraskning.