Lucy Dacus bjuder på starka berättelser om vuxenblivandet

”Home video” ett mer tillbakahållet och mindre rockigt album, där berättelserna och de enskilda delarna är starkare än helheten. Dacus hittar formuleringar med humor mitt i allvaret och sökandet, som i ”VBS” med startraden ”In the summer of ’07 I was sure I’d go to heaven, but I was hedging my bets at VBS”. VBS betyder ”Vacation Bible School”, alltså en skollovsbibelskola, förstås extra komplicerat för en queer tonåring. Däremot har själva musiken samma problem som hela skivan, att det liksom lunkar på. Här kommer dock en överraskning i form av ett rejält larmande gitarriff efter raden ”Playing Slayer at full volume helps to block it out”, om de ovälkomna grubblerierna på nätterna.