Lovato visar styrka och mångsidighet på nya albumet

Demi Lovatos sjunde album är en drabbande berättelse i popformat, från strax innan hennes heroinöverdos till ett mer hoppfullt nu.

Demi Lovato är aktuell med sitt sjunde album. Foto: Andrew Harnik

Drygt 32 miljoner lyssnare i månaden på Spotify. Nästan 64 miljoner träffar på Google. Sökningen ”Demi Lovato” overdose ger över 29 miljoner. Hon är en av många Disney-barnstjärnor som trots fortsatta framgångar tappat fotfästet. Ett typexempel på att saker inte är vad de ser ut som.

Pop Demi Lovato bt bt bt bt bt Album: Dancing with the devil … the art of starting over Skivbolag: Island

Lovato kallar sitt sjunde album ”Dancing with the devil … the art of starting over” ett icke-officiellt soundtrack till ”Dancing with the devil”, hennes färska Youtubedokumentär i fyra delar om den nästan dödliga heroinöverdosen 2018. Hela lyssningen färgas förstås av den drabbande dokuserien, och Lovato slår mycket effektivt hål på rockmyten att det krävs en ensam man med gitarr för att göra så kallad autentisk musik. Det går precis lika bra med välproducerad pop. Resan går från strax innan överdosen till ett nu, på väg mot en ny sorts självständighet och frihet.

Först ut är tre ballader, den hjärtskärande ”Anyone”, ett titelspår lika storslaget som en Adele-ballad, rotat i blues, och det avskalade pianostycket ”ICU (Madison’s lullabye)” till den yngre systern som hon inte kunde se när hon vaknade blind på sjukhuset.

Tempot höjs och ljuset syns i ”The art of starting over” medan ”Lonely people” är för alla som dansar ensamma. Här finns kanske inga nya megahits – bara vanliga hits – men musikaliskt visar Demi Lovato att hon behärskar såväl popcountry och folkpop som Fleetwood Mac och dansdängor. Även röstmässigt visar hon sin styrka och mångsidighet. Det blir modern R&B i peppande ”My girlfriends are my boyfriend” och mörk humor i ”15 minutes”. ”Melon cake” är 80-talsinspirerad pop med en refräng lika fet som den grädde hon inte fick äta för sin dietist.

Lovato deltog i skönhetstävlingar för barn, gjorde tv när hon var tio och slog igenom som 16-åring i ”Camp rock”-filmen. Första gången på rehab var hon 18. Hon har talat öppet om mental hälsa, bulimi och missbruk, utan att själv komma loss från endera.

Hur lite hon själv kunnat kontrollera i sin karriär har blivit tydligt, och därför är det befriande med soliga ”California sober” och ”The kind of lover I am” där hon konstaterar att om rätt person dyker upp ”I don’t care if you’ve got a dick, I don’t care if you’ve got a WAP, I just wanna love.” Men lika viktig är sista raden: ”Right now I’m good, though.”