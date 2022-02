Men de där tankarna på döden i olika former, verkat stannat kvar hos Hoffsten och sipprar ut på albumet. I “Child of man” beskriver hon hur hon hänger på korset med djävulens händer på sig, en plågsam väntan på att livet ska ta slut. I "Asking for mercy” sjunger hon att när hon inte finns mer, hoppas hon att folk minns henne som en kul person som levde livet.

Det som gör "Crossing the border” till ett starkt album, är att Louise Hoffsten låter hjärtat och kämparglöden synas och höras. Känslorna och själen ligger precis under ytan, bakom de ylande gitarrerna. Det går att höra hennes leende när hon sjunger om sitt älskade Memphis på nostalgiskt skimrande “I know a place called Memphis”. På samma sätt låter hon sin ilska och frustration höras. I låten på “I need you god damn” nästan fräser hon ut raden “I need a friend” när ensamheten blivit för tung, och livet för krävande. Under "Eleven days” suckar hon över hur världen ser ut, vilka som får bestämma och valen de gjort.