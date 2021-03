Loney, dear låter pianot leda vägen

Jag är oerhört svag för falsettröster, nästan barnsligt förtjust. Yorke i Radiohead, Jónsi i Sigur Rós, Vernon i Bon Iver, Bjerre i danska Mew. Och Emil Svanängen i Loney, Dear. Hans senaste och sjätte album “A lantern and a bell” är lika ensam, avskalad och minimalistisk som titeln antyder. Den består i princip bara av piano och orgel med spöklika, atmosfäriska ljud i bakgrunden. Då och då stegras intensiteten på klassiskt Loney, dear-manér och det är framför allt då som magin kommer. Låten “Go easy on me now” kan inte vara något annat är en ordlek med två av singer/songwritern John Martyns bästa låtar. En britt som även han var en mästare på små gester. “A lantern and a bell” når inte upp till Svanängens bästa stunder som “Dear John”, men är ändå en skör och intim påminnelse om hans storhet.