Little Simz levererar en grym spelning, tycker BT:s Jonathan Eklund. Foto: Miranda Fredriksson/Way Out West

”Tack för att ni tog hand om mig” säger Little Simz när hon kommit tillbaka upp på scen efter en publikutflykt. En mening som såklart handlar om att folk betett sig och inte varit rövar, men som också hade kunnat gälla hela spelningen. För under de 50 minuterna med den 28-åriga rapparen är det ett givande och tagande. Under inledningen är det hon som driver på, hon känns född att ta en publik och får snabbt med sig hela tältet. När energin sen, sisådär halvvägs in i det lekfulla setet, riskerar att dala – i väl svala, närmast sega ”Protect my energy” – är det publiken som bjuder tillbaka och ja, tar hand om henne.