Little Mix utforskar nya ramar

Little Mix bildades och slog igenom 2011, under den åttonde versionen av brittiska upplagan av The X Factor. Talangtävlingen där de, som första grupp någonsin, stod som vinnare, och direkt fångades upp av jurymedlemmen Simon Cowell och dennes skivbolag Syco Music. Men sedan 2017 har kvartetten gått vidare med nytt avtal och gör inte längre som Simon säger.