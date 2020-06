"Little Britain" plockas bort från tjänster

Foto: Matt Sayles/AP/TT

Komediserien "Little Britain" har plockats bort från strömningstjänsterna BBC Iplayer, Netflix och Britbox sedan klagomål har riktats mot hur serien framställer personer med annan etnisk bakgrund än brittisk.

– Vi utvärderar regelbundet vårt material. Tiderna har förändrats sedan "Little Britain" först sändes, så den är inte längre tillgänglig, säger en BBC-talesperson till det brittiska public service-bolagets nyhetssajt.

Även "Little Britain"-skaparna Matt Lucas och David Walliams andra serie "Come fly with me" har plockats bort.

På senare år har duon uttryckt ånger över vissa av skämten i "Little Britain".

– Om jag kunde åka tillbaka i tiden och göra om serien skulle jag inte skämta på samma sätt om transvestiter och svarta. Jag skulle i princip inte göra serien i dag. Det skulle bara göra folk upprörda. Då skapade vi en råare sorts humor än den jag ägnar mig åt nu, sade Lucas i en intervju 2017.

Även Walliams har sagt att han "definitivt" skulle ha gjort en annorlunda serie om det skedde i dagens kulturella landskap.

"Little Britain" sändes 2003–2008.