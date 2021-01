Lite för perfekt debut från Lova

Lovas debutalbum "Grown-ish" är inkörsporten rakt in i vuxenlivet, anpassat efter generation Z. Albumet kommer tio år efter hennes vinst i "Lilla Melodifestivalen", och är som ett personligt manifest med material som är taget från hennes egen dagbok. "Grown-ish" förklarar och sätter ord på ångest, rädsla, motvillighet, och allt det som man i 20-årsåldern upplever när man med skräckblandad förtjusning sprungit ut från gymnasiet, och rakt in i livets hårda skola. Albumet är så välproducerat att det blir äckligt perfekt; lite brister och skit under naglarna hade kunnat höja albumet till nästa nivå. Men i det här fallet är det egentligen bara en petitess, för "Grown-ish" är den nya generationens pop-perfektion.