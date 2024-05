Listan: Sju gånger kultur i Sjuhärad för veckan som kommer

SVT-aktuella författaren Elisabeth Åsbrink, kontroversiella fotografen Elisabeth Ohlson och provokative komikern Thanos Fotas är tre kulturpersoner att spana in under veckan som kommer. BT:s Malte Just listar kommande kulturevents i Sjuhärad.