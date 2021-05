Lika mycket vänskap som band

Melina Duterte, mer känd under artistnamnet Jay Som, och Ellen Kempner, frontperson för Palehound, från varsin sida av USA träffades 2017 på en gemensam spelning. Nu har vänskapen burit musikalisk frukt i form av Bachelor. I det självklara att träffas ett par veckor för att umgås (det var innan corona) och se till att det blir ett album märks både att de är nittiotalister och att de är sprungna ur det som kallas för sovrumsinspelningar och D.I.Y., punkens gör det själv. Musiken pendlar mellan indiepop, alternativ rock och mer elektroniskt tillbakalutad och fångar både värmen i vänskapen och osäkerheten inför världen. Mest glädjefyllt blir det i låtarna med framträdande rockgitarr och högre tempo, som 90-talsinspirerade ”Stay in the car”.