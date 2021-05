Levande filmskapande om odöda

Legosoldater slåss mot levande döda i ett postapokalyptiskt Las Vegas. Netflix storproduktion ”Army of the dead” är en actionladdad kuppfilm i zombieskrud.

Med Netflix storproduktion ”Army of the dead” har Zack Snyder (”300”) skrivit och regisserat en actionladdad kuppfilm i zombieskrud med det ödelagda Las Vegas som postapokalyptisk fond. Om inte den kittlande kombinationen räcker för att få varje skräckfantast att dregla av förväntan så innehåller den även en halvt förmultnad zombie-tiger. Oh yes.