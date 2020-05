Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Let's dance" börjar närma sig slutet – men innan det är dags för final ska de tre återstående paren få revansch med en gammal flopp-dans.

John Lundvik går tillbaka till premiäravsnittets quickstep.

Tidigt in i danstävlingen beslutade sig John Lundvik för att gå "all in" – vilket har resulterat i en stor utvecklingskurva för förra årets Melodifestivalvinnare. Han berättar att han knappt har haft någon fritid under veckorna som TV4:s fredagsunderhållning har rullat i rutan.

– Jag äter dans, jag drömmer dans och jag vaknar dans, mitt liv är dans just nu, säger John Lundvik.

Den här veckan har juryn gett deltagarna i uppdrag att förbättra en dans som de tidigare har framfört i tävlingen. John Lundvik och Linn Hegdal kommer att framföra den quickstep som de gjorde i premiäravsnittet.

– Tony sade att det nog var den sämsta dansen han har sett i "Let's dance", och efter att ha fått en tvåa i poäng är man ganska revanschsugen, säger John Lundvik.

Fick kritik för "ankfötter"

För Sussie Eriksson och Calle Sterners del blir det tango – en dansstil som de har velat förbättra sedan de framförde den för första gången.

– Det blev ändå ganska bra poäng, men jag fick lite kritik för mina "ankfötter", som Ann Wilson uttryckte det. Sedan var det lite snubbel från fröken Erikssons håll. Revansch behöver vi, det kände vi redan då, säger Sussie Eriksson.

Trots att humöret är på topp berättar Sussie Eriksson att hon börjar bli trött i både huvudet och kroppen efter flera veckors intensiv träning.

– Vi jobbar så otroligt hårt, många timmar per dag. Kroppen slits och det mentala får stryk oavbrutet. Det är mycket att hålla ordning på och mycket som krävs av en i semifinalen, säger hon.

"Jobbigt att stå där"

Anders Svensson är den av årets kvarvarande deltagare som har fått lägst poäng från juryn. Under tävlingens andra avsnitt dansade han american smooth, som han nu vill ta revansch med.

– Den american smooth vi gjorde var inte så "smooth", den var ganska kantig. Så jag ska göra den mer smidig och med bättre hållning, säger fotbollsspelaren.

Hade tittarna enbart röstat på vem som har bäst teknik i tävlingen tror Anders Svensson att han inte hade klarat sig särskilt långt.

– Vi är ju inte dansproffs och vi kommer med olika förutsättningar. Hade det här varit en ren danstävling hade jag aldrig varit i semifinal. Jag har legat i botten poängmässigt, även om danserna och poängen har blivit bättre.

Under programmets gång har han kämpat mot känslan av att inte vara tillräckligt bra – trots att han nu har nått topp tre.

– Det är fortfarande jobbigt att stå där och känna att man är mycket sämre. Det är någonting jag måste jobba med. Jag gillar inte att utsätta mig för någonting som jag vet att jag inte behärskar. Men det har varit en utvecklande resa och jag hoppas att den fortsätter en vecka till, säger Anders Svensson.