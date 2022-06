Lena Philipsson ger oss en manual – i händelse av sin död

Lena Philipsson skriver med korta meningar. Inga upprepningar. Rakt på sak. Få känslor. Hon berättar obehindrat, men går inte på djupet. Den krassa tonen blir tjatig i längden, men då och då bryter hon av med reflektioner om sitt eget beteende. Hon beskriver arbetet med boken, där hon sitter med högar av glansiga veckotidningar för att leta bilder som kan funka till omslaget. Hon är DIY personifierad – do it yourself – innan DIY var en grej. Margaretha Krook – ni vet den varma skulpturen utanför Dramaten – dyker upp som sidekick vid några tillfällen. Det är nog då vi kommer som närmast Lena Philipssons tankar. Det är då hon vågar lufta den ständiga oron, perfektionismen och rädslan att inte duga som hon är.