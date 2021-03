Lena Kvist: De arabiska eller engelska orden sätter spotlight på språket

Erik Lindman Mata, som fick Borås Tidnings Debutantpris i veckan, använder också flera språk i sin diktsamling ”Pur”, en bok om kärlek, chock och saknad efter en ung kvinna som mördats. Diktjaget använder flera olika språk: ”i wish you sweet dreams” och ”worshiping the altar of this old corpse” står det på engelska, ”Schönen Zug” på tyska, ”je hâte de te revoir” på franska. Inte heller här är fraserna översatta: De som fattar fattar.