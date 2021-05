Leif ”Dodo” Claesson: ”Män borde tvingas gå i terapi”

Att intervjua Leif ”Dodo” Claesson är mer som att ställa sig under ett vattenfall och försöka fånga det med en hink. Orden smattrar snabbt, de är hårda ibland men han tar inte tillbaka något en enda gång. Och nej, han ber inte om att få läsa och godkänna texten.

Leif Claesson skriver i ”En början”: ”Min far skrev böcker. Jag tyckte om det trygga knattret från skrivmaskinen. Stig kunde måla och rita men inte skriva när han var på fyllan så ljudet berättade att han var hemma och nykter.

– Anders Petersen var den gode och onde polisen i en person. Han fick alltid någon att börja gråta. Det var ändå tur att jag lärde mig att göra reportage och porträtt där, jag kunde leva på det i 30 år som frilans. Det var under de goda åren, det rullade på och jag behövde inte be om uppdrag. Men det skulle aldrig falla mig in att kalla det arbetet för konst.