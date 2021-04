Kyliga landskap och vacker lyrik från Stockholm

Promise and the monsters lovande EP visar solklar potential.

Stockholms-baserade Billie Lindahl, eller Promise and the monster som hon musikaliskt går under, har blivit hyllad globalt av tidningar som Uncut, Mojo och Pitchfork. Hon har i samma andetag blivit hyllad som en av Sveriges mest intressanta och magiska textförfattare i den moderna, elektroniska musikscenen. På EP:n "Chewing gum" utvecklas det säregna soundet till ett öppet ljudlandskap med mystiska vågor och kyliga vindar. Lindahls röst kan liknas med en kaotisk Kate Bush, eller Björks skriksång, och den ligger perfekt över den atmosfäriska ljudbild som Promise and the monster har gjort sig känd för. Det ypperliga musikaliska språket visar hur mycket potential som ligger och vilar i Lindahls kreativa repertoar.