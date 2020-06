Kulturen som blir av i sommar

Fakta

Konst

"Sowing into painting" av “Kimsooja”, på Wanås Konst, till 1 november.

“Marilyn Monroe – the untold story”, utställning på Örebro konserthus, till 30 augusti.

“Hyper human”, utställning om artificiell intelligens, på Tekniska museet i Stockholm.

"Turbulence" av Alice Aycock, skulpturutställning på Djurgården i Stockholm, till 27 september.

Utställningarna “Stilla skönhet” och “Lena Cronqvist” på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, till 16 augusti och 25 oktober.

"Pär Engsheden och Sara Danius Nobelklänningar" på Nationalmuseum i Stockholm.

John Baldessari på Moderna Museet i Stockholm.

“Walid Raad: Helt ärligt, vädret hjälpte” på Moderna Museet i Stockholm.

“Ulrika Hydman-Vallien, en paradisattack” på Liljevalchs i Stockholm, till 30 augusti.

"Generation wealth" av Lauren Greenfield på Fotografiska i Stockholm, till 30 augusti.

“Kiruna forever” på Arkdes i Stockholm och Konstmuseum Norr i Kiruna.

"Fenduq", soloutställning av Éric van Hove på Vandalorum i Värnamo, till 27 september.

“Everything you can imagine is real” av Bea Szenfeld, på Magasinet i Falun, 27 juni–23 augusti.

“Facts and fantasies”, utställning på Avesta art, till 13 september.

"Utan lykta" av Jockum Nordström, Skissernas museum, till 18 oktober.

"Rabbit hole" av Hanna Hansdotter på Kalmar museum, till 23 augusti.

"Örjan Noring – modig kolorist och insiktsfull glesbygdsskildrare" på Jamtli. 8 juli–13 september.

"Sights of change" på Alma Löv, Östra Ämtervik, 20 juni–30 augusti.

"Språk", konstutställning på Havremagasinet i Boden, 6 juni–25 oktober.

”Sexism eller bara bröst”, på Konstpaletten i Jönköping, 10 juni–13 september.

Teater

“Romeo och Julia”. Shakespeares klassiska drama på Västerbottensteatern. Premiär 17 juni.

“Popkvinnor”. En föreställning baserad på Anna-Charlotta Gunnarsons bok "Kvinnorna som formade pophistorien". Premiär på Norrbottensteatern 13 juni.

"The dark heart and the sweet part!" av teater Ö2. En föreställning om hämnd och maktförskjutningsfantasier. Premiär 20 augusti. Östgötagatan 2 i Stockholm.

"Vill ha hund". Barnteater av Dockteatern Tittut och Parkteatern, i Stockholm. 1 juli–18 juli.

"Gruffalon", barnteater av Marionetteatern och Parkteatern, i Stockholm. 11 aug–21 aug.

"Den lille girige". Barnteater av Dramaten och Parkteatern. 22 aug–30 aug.

Musik

Sommarkonsert med Carola, som framför svenska visklassiker. I Steninge slottspark och med max 50 i publiken. Från 20 juni.

"Sommarmusiker". Gratiskonserter med unga musiker i Stockholms Konserthusets foajé. Från 4 juli och flera om dagen, fram till 23 augusti. Värdar hjälper till med social distansering.

Beethovens 3:e pianokonsert, 6 augusti, och "Harpkonsert och bländande orkesterprakt", 13 augusti. Konserthuset i Stockholm.