Kulturbudgetens fyra frågetecken

Så sent som 2019 öppnade Nationalmuseum efter en stor renovering som kostade 1,3 miljarder kronor. Men i nuvarande budget finns "ett strukturellt underskott". Arkivbild. Foto: Oscar Olsson/TT

Kungliga Operan

Nationalmuseum

Kulturskolan

I Sverige står 40 000 elever i kö till kulturskolan. Kulturskolerådet har flaggat för en ansträngd situation i landets kommuner. Fler lärare behöver anställas för att möta efterfrågan. Men vill regeringen satsa extra på kulturskolan? Risken finns att en satsning krockar med regeringens planer på ett fritidskort som barn och unga ska kunna använda till idrotts- och friluftsaktiviteter men också till kultur. I våras fick fem myndigheter i uppdrag att bädda för möjligheten att införa kortet under 2024.

Naturhistoriska riksmuseet

För några veckor sedan rasade delar av taket in på Naturhistoriska riksmuseet på Norra Djurgården i Stockholm. Museet fick bomma igen för akut renovering och regeringen har gett museet anstånd med hyran under arbetet. Naturhistoriska hade innan man fick stänga begärt 27 miljoner kronor extra i statliga anslag inför 2024 för att klara en hyreshöjning, renoveringskostnader och andra utgifter. Men nu kommer det med stor sannolik att krävas mer pengar än så. Att hålla stängt för besökare betyder ett inkomstbortfall på 3,2 miljoner kronor per månad för museet.