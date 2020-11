Kristofer Åström hittar sorgen i de värmländska skogarna

Kristofer Åström drog från storstadens stress och oväsen och gav sig ut i den värmländska skogen. På sitt tionde album bestämde sig den forne Fireside-sångare för att isolera sig under tre dygn i Silence-studion utan kontakt med omvärlden. Vi får en ekoindränkt och luftig produktion där både hjärta, smärta, nostalgi och naturen skildras. “Hard times” är en mogen och livsbejakande uppgörelse med “stunder av helvete och fasa” (för att citera Åström själv). Rader som "I wanna thank you for toughening my skin" talar sitt tydliga språk. Han låter som en mindre trasig Elliott Smith korsat med Deportees. Det vill säga både sårigt och hi fi-tryggt. Det råder inget tvivel om att Åström är en säker och vass låtskrivare, men det går nästan alltid en medioker låt på två starka. Så även på denna comeback.