Kraftwerk tolkas av Radiosymfonikerna

"Dance music symphony" tar den elektroniska dansmusiken in i Berwaldhallen när Radiosymfonikerna under ledning av Hans Ek tolkar genrens giganter. I den tredelade symfonin samsas 17 låtar av artister som Avicii, Daft Punk, The Knife och Swedish house mafia. Konserten inleds med musik av Kraftwerk, vars medlem Florian Schneider nyligen gick bort.

Konserten är inspirerad av vad Igor Stravinskij gjorde för dansmusiken för drygt 100 år sedan.

"I slutet av 1800-talet var operan och symfonin det finaste en tonsättare kunde syssla med. I och med Stravinskijs fantastiska baletter som "Eldfågeln" och "Våroffer" blev baletten också en självklar arena för den moderna musiken. I dansmusiken handlar det väldigt mycket om att bygga upp energier, något som också finns hos Stravinskij som också är rituell musik, säger Hans Ek i ett pressmeddelande.

Konserten ges utan publik på plats och kan höras fredag den 15 maj klockan 19 på Berwaldhallen Play och i Sveriges Radio P2.