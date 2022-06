Kraftfullt budskap – men för tjatiga låtar

Göteborgsbaserade Aurelia Dey skulle egentligen ha släppt sitt andra album “Sunday service” för två år sedan, men valde att skjuta upp det på grund av pandemin. Plattan som nu landat är fylld till brädden med energisk och positiv dansmusik. Pop blandas med dancehall och afrobeats i lekfulla beats. Redan i första låten “Alpha” sätter sångerskan tonen med en självsäker attityd i både text och ton. Med kraftfulla rader som ”I'm rather an angry black woman, than being a woman who holds her tongue” visar hon vad hon står för. I sin helhet känns musiken dock inte lika kraftfull som hennes budskap.