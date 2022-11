Kompetent och välkommen comeback av Fireside

Drygt 20 år har gått sedan Luleåbandet senast hördes från. Med ‘’Bin juice’’ doppar de tårna i flera rocktrender som kommit och gått under åren isär. I den mån de landar i något kan det beskrivas som mer renodlad rock än vad de sysslat med tidigare.

Tydliga referenser finns till både The Strokes och Queens of the Stone Age. Det hörs inte minst i den raka och gitarrtunga låten ‘’Blinds & shades’’. Mer finns att hämta i det spåret men först hamnar de snett med den såsiga bekännelseballaden ‘’The Burlyman’’. Det dröjer dock inte innan tempot och tempen är tillbaka.