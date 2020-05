Ken Rings avskedsturné flyttar ut på nätet

Foto: Claudio Bresciani/TT

2020 är året då rapartisten Ken Ring avslutar karriären med en sista turné och ett sista album.

"Tack för mig", som turnén heter, har som så mycket annat kulturrelaterat ställts in under våren. Nu säger rapparen från Hässelby tack och hej via en direktströmmad konsert via nätet i stället.

Lördagen den 16 maj kl 20.00 börjar sändningen från Palladium i Malmö, där Ken Ring tillsammans med Linnea Samia på sång, Mickael Bäck på piano och Johanna Hydén på cello bjuder på "en känslofylld spelning", enligt ett pressmeddelande.

Konserten kommer att sändas på Facebook och Youtube.

Ken Ring slog igenom med hitlåten "Mamma" från debutalbumet "Vägen tillbaka" 1999. Sedan dess har han släppt ytterligare 14 album och 600 låtar. Senare i år kommer det sista albumet signerat rapparen.

– Ken Ring har så mycket historia i Sverige, det är associerat med hiphop, gatan, kriminalitet, betongen. Jag vill ta ett steg från det. Jag är 40 år i dag, inte en 18-årig rebellisk snubbe som röker "ganji" i centrum, sade han till TT tidigare i år.