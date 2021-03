Justin Bieber levererar ingen ny ”Sorry”

Justin Biebers sjätte album "Justice" har beskrivits som "galet bra", om man lyssnat på den kanadensiska stjärnans Instagram-livesändningar. Om det är galet bra går väl att diskutera, för albumet är lika tomt på substans som tidigare släpp varit. Bieber är duktig på att göra popmusik, se bara på "Sorry" och "What do you mean" från "Purpose" som släpptes 2015. Svagheten ligger i att "Justice" inte är lika innovativt som mycket annat inom genren idag, och Bieber är kvar i samma gamla halvreligiösa trevande om kärlek, med en tröttsam EDM-rytm i bakgrunden. På "Justice" har det som en gång var intresseväckande skalats bort, och Biebers sound och texter har blivit ett tomt eko från det som en gång var galet bra popmusik.