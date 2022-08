Jonathan Eklund: Plattan i mattan och fest hela natten lång – trots att årets festival känns oväntat svag

Äntligen festival! Det är väl vad jag borde och vill skriva. Att nu jäklar, plattan i mattan och fest hela natten lång. Och ja, det är klart att jag ser fram emot helgen men det finns smolk i bägaren. För visst är årets line up på Way Out West lite väl svag?