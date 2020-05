Foto: Annika Berglund

John Lundvik och hans danspartner Linn Hegdal stod som slutgiltiga segrare i årets säsong av "Let's dance".

Finalen i "Let's dance" utgjordes av tre danser var för de två kvarvarande deltagarna. I dans ett skulle finalisternas professionella danspartners välja en stil som tillät deltagarna att visa upp sitt bästa jag. Sussie Eriksson och Calle Sterner svepte runt över studiogolvet i en american smooth som utmynnade i trippla tior från juryn.

Även John Lundvik och Linn Hegdal öppnade med att få ta emot full pott från juryn, efter en jive – "Den absolut roligaste dansen" – enligt Lundvik som resulterade i följande utlåtande från jurymedlemmen Tony Irving:

– När vi började säsongen var du den siste jag tippade till final. Men det här var helt oväntat.

I rond två fick finalisterna själva välja dansstil. Sussie Eriksson och Calle Sterner, som Eriksson kallar för sin "mentor, lärare, terapeut och nya bästa kompis", fick återigen triss i tior från juryn efter att de gjort sin version av en jive.

– Det blev så mycket bättre att det är helt sjukt, du har allting på plats, sade Irving, som sedan var ensam om att inte dela ut tio poäng till John Lundviks och Linn Hegdals påföljande tango.

Många lyft

Finalen avslutades med att deltagarna bjöd på varsitt shownummer, en fri tolkning i valfri stil och med valfri musik. Sussie Eriksson och Calle Sterner gestaltade Lisa Nilssons låt "En kort, en lång", fick påhälsning av artisten och en stående ovation från juryn.

– Att du har haft fantastisk musikalitet och koordination har vi sett hela vägen, men du har också en sensitivitet i allt du gör, sade jurymedlemmen Ann Wilson.

John Lundviks nummer tonsattes med "Too late for love", hans vinnarbidrag från Melodifestivalen i fjol. Vad som följde efteråt – en atletisk koreografi med tonvikt på lyft – fick Tony Irving att gå i gång på alla cylindrar.

– På 15 år har vi aldrig haft ett shownummer så varierat i utmaning, stil, teknik. Det är det bästa slutnumret genom alla säsonger, sade han.

Ann Wilson passade även på att berömma Linn Hegdal, som dansat sig till sin första final i programmet.

– Att få en man till att ha sådant mod på dansgolvet är din förtjänst.

Duon lämnar

Efter att juryn delat ut alla sina poäng stod Eriksson och Sterner i ledning med en knapp poäng, 90 mot Lundviks och Hegdals 89. Men efter att tittarna sagt sitt gick glasskon och äran till de sistnämnda, vilket fick John Lundvik att lyfta sin danspartner på nytt och utbrista ett kraftfullt "We did it!"

En nöjd Sussie Eriksson kunde ändå konstatera:

– Jag har väl bevisat att, nog fan kan en gammal kärring röra på sig.

När "Let's dance" återvänder i rutan kommer programmet att se något annorlunda ut. I inledningen av finalen meddelade nämligen programledarduon Tilde De Paula Eby och David Hellenius att årets säsong blir deras sista.

Hellenius har tackat ja till programledarrollen i det kommande programmet "The masked singer". Vad de Paula Eby ska göra i stället, och vem eller vilka som tar över i "Let's dance", är ännu så länge okänt.