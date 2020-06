Johan Renck regisserar ny HBO-pilot

Foto: Adam Ihse / TT

Efter succén med "Chernobyl" ska Johan Renck regissera åtminstone pilotavsnittet av tv-serien "The last of us", som bygger på ett dataspel med samma namn. I en intervju med Discussing Film säger Renck att han också är exekutiv producent för projektet, som så småningom ska visas på HBO.

Det är Craig Mazin, som skrev manus till "Chernobyl" som ligger bakom den nya serien, som utspelas under en zombieapokalyps i USA.

"Vi får se hur det går efter piloten. Jag och Craig tycker om att jobba ihop och vi kommer att jobba på andra saker också, för vi gillar varandra", säger Johan Renck i intervjun.