Johan Hiltons bok om Orlando-massakern skär i hjärtat

Vi är människor. Därför är vi förstås alla Orlando, skriver Mikael R Karlsson efter att ha läst en sorglig men lysande bok om en av de allra värsta masskjutningarna i USA:s historia.

Vi är Orlando – en amerikansk tragedi Författare: Johan Hilton Förlag: Natur & Kultur Genre: Sakprosa

Underkänt. Det här skulle vara underkänt om det vore en akademisk text, tänker jag när jag har läst några tiotals sidor av DN-journalisten Johan Hiltons redan omtalade bok om massakern i Orlando. I ”Vi är Orlando”, som boken heter, staplas citat på citat på citat utan tillstymmelse till berättarröst eller analys. Varför göra hundratals timmars intervjuer och sedan undvika analysen? Nåja, en tillstymmelse till analys är förstås gjord genom att citaten är utvalda och tematiserade, men annars… nada. Det där att Hilton lämnar över all tankeverksamhet till oss läsare irriterar till en början, men övergår snart till djup fascination.

Det här är ju ingen akademisk text. Det är en vittnesbörd från överlevande, från familjemedlemmar, vänner, poliser, sjukvårdspersonal och andra berörda… ja, i den meningen visar Johan Hilton hur ett helt samhälle drabbas av en sådan här katastrof. Det är inte minst det civila samhällets starka och svaga röster som bär fram berättelsen.

Det som hände var i korthet följande. Klockan två på natten till söndagen den 12 juni 2012 kliver en man in på nattklubben på queerklubben Pulse i Orlando. Han är tungt beväpnad och börjar genast skjuta omkring sig. Många flyr medan andra gömmer sig. Det går tre timmar innan gärningsmannen till slut faller i skottväxling med polisen. Dödssiffran stannar så småningom på 49 döda och ett sextiotal skadade människor. Många av dessa får men för livet. De psykiska konsekvenserna – med PTSD och andra effekter av svåra trauman – går bara att spekulera i. Det är då den värsta masskjutningen i USA:s historia.

Det framkommer ganska snabbt att den 29-årige gärningsmannen hade starka sympatier för IS. Under ganska lång tid drog man slutsatsen att det här var ett hatbrott riktat mot hbtq-personer. Det visade sig dock senare att nattklubben Pulse, som hade latinokväll just denna kväll, med all sannolikhet var ett tämligen slumpmässigt val.

Det är lätt att se att Johan Hilton kunde valt en annan väg att gå. Han kunde ha fokuserat på gärningsmannen, på utredningarna, på de officiella och inofficiella förklaringarna, på mediebevakningen och kanske på något eller några av offren. Den ”nära” vägen har han ju gått förr i de tidigare böckerna ”No tears for Queers” och ”Monster i garderoben”.

Nu väljer han en helt annan approach. Förutom ett kort förord och ett kort efterord tar han ett steg tillbaka. Det är både ett sympatiskt och effektivt drag och jag sveps med, även om de många rösterna blir lite för mycket till och från. Ibland känner jag tårarna växa i ögonen. Ibland vreden i bröstet. Ibland blir jag irriterad över något någon säger – i synnerhet när narcissismen lyser igenom, jag fnyser högt åt religiös inskränkthet och skakar på huvudet åt konspirationsteorier eller åt det där amerikanska sättet att ständigt söka andlighet och samband som inte finns. Men mest känner jag sorg, sorg, sorg, blandat med uppgivenhet och empati.

Det är förstås olika, men hos mig slår den här boken an strängar som handlar mer om mellanmänsklighet än om rättigheter. Den skär i hjärtat och ger hopp om framtiden på en och samma gång. Vi är alla människor. I den meningen är vi förstås alla också Orlando. Lysande, Hilton. Igen.