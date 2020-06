Jockum Nordström visar drömskt skuggspel

Foto: Emma Krantz

Med tändsticksaskar byggde Jockum Nordström modellen till skulpturen "Triumfbåge för halta". Den kreativa processen lyfts fram när han ställer ut på Skissernas museum i Lund, liksom hans nya unika skuggspelsinstallation.

Museet öppnar den andra juni efter coronanedstängningen, och nästa vecka, den nionde, blir det vernissage för konstnären Jockum Nordström, känd för sina bilder men också för barnböckerna om Sailor och Pekka.

I Lund visar han verk och skissmaterial, direkt hämtat från ateljén och aldrig tidigare utställt, däribland modeller byggda av tändsticksaskar, framför allt till skulpturen "Triumfbåge för halta" som ska uppföras i en framtida park i det nybyggda bostadsområdet Djurgårdsstaden i Stockholm.

– Från början var det så att vi hade en gasspis. Då samlade vi på tändsticksaskar högt upp i ett skåp. Någon gång när jag städade ramlade det ner en massa askar på golvet och jag började leka med dem.

Första gången i Sverige

Men det centrala verket på utställningen i Lund är skuggspelsinstallationen "The anchor hits the sand", en ny utveckling av hans konstnärskap. Efter New Orleans och London ställs den nu ut i en tredje version och för första gången för en svensk publik.

– Den är väldigt enkel och byggd i papper, den har med ett slags skissande att göra, jag kände att det var den jag vill visa.

Installationen består till stor del av restmaterial från hans collageverk. Idén fick han när han skulle hänga tunna och grundmålade papper på tork och såg hur ljuset föll igenom. Jockum Nordström började experimentera med ficklampor och några av de många klippta figurer som han hade kvar i ateljén efter tidigare verk. När han av en slump såg strålkastarna från en passerande bil sätta figurerna i rörelse bestämde han sig för att göra något liknande.

– Jag hade släckt i ateljén och skulle just sticka när det här hände. Jag blev överrumplad, det var så fint. Då kände jag att det måste finnas ett slags motor i det här.

Drömsk upplevelse

Framifrån blir installationen mer av en drömsk upplevelse att sjunka in i, berättar han. Bakifrån visas maskineriet med lampor och sladdar – allt till ett ljudcollage gjort av sonen Rudolf Nordström, mer känd som musikproducenten Mr Tophat, som den här gången har arbetat med en samling stenkakor. Upplevelsen blir närmast meditativ.

– Jag var väldigt mycket ute efter en förnimmelse av något gammalt, något som rör sig lite bakom en gardin, som man inte riktigt har grepp om, säger Jockum Nordström.

"Jockum Nordström – utan lykta" visas på Skissernas museum 9 juni till 18 oktober.