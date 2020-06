Jean-Michel Jarre gör "äkta" virtuell konsert

Foto: Amy Harris/AP/TT

Den elektroniske musikpionjären Jean-Michel Jarre ska genomföra en virtuell konsert som enligt fransmannen liknar science fiction-filmen "The Matrix".

Den 21 juni uppträder Jarre i en virtuell värld i samband med den franska musikhögtiden "Fête de la musique". Publiken kommer att kunna ansluta som så kallade avatarer för att bevittna spelningen, som enligt Jarre skiljer sig från liknande evenemang – till exempel när rapparen Travis Scott uppträdde i spelet "Fortnite" – på en viktig punkt.

– Allting skapas live. "Fortnite"-konserten var förinspelad och ägde rum i ett universum som redan existerade. Här ska vi skapa världen i realtid, som i "The Matrix", säger han.

Den 45 minuter långa konserten, som har fått titeln "Alone together", kommer att gå att ta del av gratis via "alla stora plattformar" tack vare hjälp från det franska kulturdepartementet. Den kommer också att kunna ses via Jean-Michel Jarres hemsida.