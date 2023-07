Irländska artisten Sinéad O’Connor är död

Musik • 26 juli 2023 22:26

Sinead O'Connor 2016. Arkivbild. Foto: Antonio Calanni/AP/TT

Artisten Caroline af Ugglas älskade Sinéad O'Connors sätt att uttrycka sin musik. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani / TT

Sinéad O'Connor under den amerikanska galan Grammy Awards 1989. Foto: AP/TT

I ett uttalande säger den irländska artistens familj: "Det är med stor sorg som vi tillkännager vår älskade Sinéads bortgång", rapporterar BBC.

"Hennes familj och vänner är förkrossade och har begärt att lämnas i fred i denna mycket svåra tid", fortsätter uttalandet.

Annons

Sinéad O'Connor blev 56 år gammal.

Känd för sitt snaggade huvud började hon sin karriär genom att sjunga på Dublins gator. Stjärna blev hon när hon 1987 debuterade med albumet "The Lion and the Cobra".

Världens bästa singel

Men mest känd är Sinéad O'Connor för sin låt "Nothing Compares 2 U" som utsågs till världens bästa singel 1990 av Billboard Music Awards, skriver The Irish Times.

Låten skrevs av Prince till bandet The Family 1985.

Artisten Caroline af Ugglas säger att hon, som många andra, älskade Sinéad O'Connor speciellt för "Nothing Compares 2 U".

– Jag kommer ihåg nakenheten och att hon fyllde en hel video med bara ansiktet och att uttrycka och det var väldigt stilrent. Alltså för mig, jag gillar ju när det är naket och äkta och nära, säger af Ugglas om låten och videon, till TT.

– Jag kommer ihåg att man satt och bara och gapade.

"Stor påverkan på tjejer"

Sinéad O'Connors musik har även satt tydliga spår i Nanne Grönvall.

– Hon påverkade så mycket under 90-talet, framför allt oss tjejer. Hon var väldigt karismatiskt. Hennes video är oförglömlig, otroligt stark och unik. Jag älskade hennes röst och hennes uttryck, säger hon och fortsätter:

– Det är väl därför man känner så starkt när man insåg mer och mer hennes kamp med psykisk ohälsa. Man önskade inget hellre än att hon skulle få komma till ro. Hon levde ett tufft liv.

Annons

Totalt släppte Sinéad O'Connor tio studioalbum.

Hon vann Grammy för sin ”I Do not Want What I Haven't Got” 1990 och nominerades därefter flera gånger till priset.

I fjol producerades artistdokumentären "Nothing Compares" som handlar om åren 1987–1993 när den irländska artisten blev megastjärna.

Rev sönder påvebild

I juni 2022 ställde artisten in alla sina spelningar på grund av hälsoskäl, skriver Page Six.

Tillkännagivandet kom sex månader efter att hennes 17-årige son avlidit.

Sinéad O'Connor var frispråkig med sina politiska åsikter och sin kritik mot katolska kyrkan på grund av alla avslöjanden om prästers övergrepp på barn.

Hon skapade stora rubriker 1992 när hon rev sönder en bild av påve Johannes Paulus II när hon framträdde under direktsändning av Saturday Night Live.

Sinéad O'Connor har också varit öppen med sin psykiska ohälsa och att hon behandlats för drogmissbruk.

Premiärministern beklagar

Page Six skriver att hon gjorde sitt sista offentliga framträdande i mars i år när hon tog emot pris för det bästa irländska klassiska albumet för "I Do Not Want What I Haven't Got".

“Verkligen ledsen att höra om Sinéad O'Connors bortgång", skriver den irländske premiärministern Leo Varadkar på Twitter.

Annons

"Hennes musik var älskad över hela världen och hennes talang var oöverträffad och saknar motstycke", fortsätter han.

Artisten föddes i Glenageary strax utanför Dublin 1966.