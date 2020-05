Inställda filmfestivaler ger Youtube-variant

Foto: Evan Agostini

Med start under fredagen drar den globala filmfestivalen "We are one" i gång för en annorlunda filmfest i dagarna tio. Filmerna har valts ut av filmfestivalerna i Cannes, Berlin, Tribeca och Venedig för att nämna några, och de visas på Youtube utan kostnad.

– Vi tänkte, vad kan vi göra för att hjälpa till? I en tid då vi känner oss isolerade och vill ha något att titta på föddes en idé om att föra samman alla filmfestivalerna, säger Jane Rosenthal, VD för Tribeca, till BBC.

Totalt utlovas över 100 filmer, varav 13 är världspremiärer. Några riktigt tunga titlar är svåra att urskilja i programmet, som ändå präglas av ett diversifierat utbud av kort- och långfilmer. Bill Skarsgård i kortfilmen "Alteration" är ett svenskt inslag.