Ingvild H. Rishøis gestalter tar sig rakt in läsarens hjärta

Vi är i Norge, men varken bland flanörer på Karl Johan eller i spåren efter vältrimmade skidåkare, utan i den solkiga utkanten, kanske en förort, kanske en mindre stad. Familjerna är trasiga, mor är borta och far super, pengabristen konstant, liksom oron för morgondagen.

I ”det som lyser” är det en pojke i elva-tolvårsåldern som ser sin storebror förändras och gå in i ett mörker som inte går att förstå. Först flyttar brodern ut ur det gemensamma sovrummet, sedan stänger han sin dörr och lämnar lillebror utanför, övergiven. Någonting är fel, men vad? Föräldrarna kan inte ge svar, de är själva rådlösa.

Berättarna i de olika novellerna liknar varandra även i det att livet puttar dem framför sig, små och stora dramer utspelar sig i deras vardag, men de har ingen makt att styra utan stapplar fram, steg för steg, och försöker bäst de kan hantera varje scenväxling. Så tar de sig rakt in i läsarens hjärta. Rishøis inlevelse i gestalterna smittar, vi är alltid i ögonhöjd med dem, ser bara det de ser och anar oråd, men hålls i ovisshet.

Ett exempel, och kanske det mest optimistiska, är ”The life and death of Janis Joplin”. Berättaren är denna gång en lite äldre flicka eller ung kvinna. Hon går hos syokonsulenter, men ingen av de olika skolor hon skickats till har varit till någon nytta. Det är först när någon påtalar hur lik hon är Janis Joplin som något nytt händer: hon börjar lyssna på Joplins sånger ”of great social and political importance” och vågar säga ifrån: ingen mer skola. I stället får hon arbeta med avverkning i skogen – med Joplin i hörlurarna. Det tar lång tid innan vidden av flickans problem står klar, då är de å andra sidan inte så viktiga längre, eftersom hon har hittat en plats i livet där hon kan vara sig själv.