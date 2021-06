Ingen som helst tvekan hos Wolf Alice

Om coola Wolf Alice förut känts en aning lättpåverkade av nittiotalet har de nu en glasklar självbild – utan att för den skull förlora energi eller experimentvilja. Jag är mycket förtjust i deras två tidigare album, men Ellie Rowsell har utvecklats både som låtskrivare och sångerska, och på fyra år har den engelska kvartetten tagit ett rejält kliv vad gäller ambition, vision och produktion. Texterna kan vara sökande, men i leveransen finns ingen som helst tvekan. Oavsett om det är avskalad indiefolk i ”Safe from heartbreak (if you never fall in love)”, vasst och punkigt i ”Play the greatest hits” eller metalriff i ”Smile”. Det leendet har vassa tänder och Rowsell konstaterar ”I am what I am and I'm good at it”. Det är bara att hålla med.