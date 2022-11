Christina Lamb är mångfaldigt prisad som journalist och legendarisk utrikeskorrespondent för The Times och har bevakat krig och konflikter under 30 års tid. Den brasilianske författaren Paulo Coelho har baserat en romankaraktär på henne, och så sent som förra veckan tilldelades hon Media freedom award, utsedd till till årets utrikeskorrespondent – igen – av Society of editors i London.