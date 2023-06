I kväll kan Loreen skriva historia

Loreen sjunger bidraget "Tattoo" under fredagens genrep.

Loreen sjunger bidraget "Tattoo" under fredagens genrep.

Just nu har Käärijä enligt spelbolagen 21 procents chans att ta hem Eurovision. Hans "Cha cha cha" är en blandning av rap, metal och elektronisk musik – på finska.

Stort stöd på plats

Under tisdagens genrep fick "Cha cha cha" 41 procent av rösterna när 2 480 personer tillfrågades om vem de vill se som vinnare i ESC. "Tattoo" hamnade tvåa med 15 procent.

"Inte tid"

I år anordnar Storbritannien, som kom tvåa i fjolårets ESC, evenemanget tillsammans med Ukraina. De tre programledarna Alesha Dixon, Hannah Waddingham och Julia Sanina får under finalkvällen sällskap av den gamle Eurovisionräven Graham Norton på scenen.

Fakta: Startordningen i Eurovisionfinalen

1. Österrike, Teya & Salena: "Who the hell is Edgar?".

2. Portugal, Mimicat: "Ai coração".

3. Schweiz, Remo Forrer: "Watergun".

4. Polen, Blanka: "Solo".

5. Serbien, Luke Black: "Samo mi se spava".

6. Frankrike, La Zarra: "Évidemment".

7. Cypern, Andrew Lambrou: "Break a broken heart".

8. Spanien, Blanca Paloma: "Eaea".

9. Sverige, Loreen: "Tattoo".

10. Albanien, Albina & Familja Kelmendi: "Duje".

11. Italien, Marco Mengoni: "Due vite".

12. Estland, Alika: "Bridges".

13. Finland, Käärijä: "Cha cha cha".

14. Tjeckien, Vesna: "My sister’s crown".

15. Australien, Voyager: "Promise".

16. Belgien, Gustaph: "Because of you".

17. Armenien, Brunette: "Future lover".

18. Moldavien, Pasha Parfeni: "Soarele si luna".

19. Ukraina, Tvorchi: "Heart of steel".

20. Norge, Alessandra: "Queen of kings".

21. Tyskland, Lord of the Lost: "Blood & glitter".

22. Litauen, Monika Linkytė: "Stay".

23. Israel, Noa Kirel: "Unicorn".

24. Slovenien, Joker Out: "Carpe diem".

25. Kroatien, Let 3: "Mama sc!".

26. Storbritannien, Mae Muller: "I wrote a song".

För att rösta på ett bidrag ringer man telefonnummer 099-212 01 upp till 099-212 26, eller sms:ar till 72211 med startnummer från 01 upp till 26. Ett sms eller samtal kostar 3:60 kronor + eventuell trafikavgift. Röstslussarna öppnar först när alla bidrag har framförts.

Det är inte tillåtet att rösta på sitt eget lands bidrag.