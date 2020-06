Hyllade Skott tog sig ur "singelträsket"

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Efter att Skott skrivit kontrakt med ett stort skivbolag tog karriären fart ordentligt.

Men hon trivdes inte med kraven på konstant hitlåtsskapande – och skrev ett album i smyg.

2016. Bara någon dag efter att Skott hade skaffat Twitter och Instagram ("Jag var lite efter med sådant, där kan jag verkligen känna att jag kommer från skogen", säger hon) fick hon beröm av både Lorde och Katy Perry för sin musik. Sedan tog karriären fart och Pauline Skött, som hon egentligen heter, kallades för Sveriges nya artisthopp i svenska medier.

Men 28-åringen från Vikarbyn utanför Rättvik kände att någonting skavde, trots miljoner strömningar och turnéer i USA och Europa. Sedan hon började som artist för fyra år sedan har hon drömt om att göra ett fullängdsalbum.

– Om man glider in i popfacket på ett stort skivbolag är det risk att man hamnar i singelträsket. Jag fick inte släppa ett album helt enkelt, det var jättefrustrerande. Deras policy var "nästa låt du släpper ska vara hittigare än den förra", säger Pauline Skött.

– Men jag gav mig inte, jag jobbade i smyg på albumet, tack vare det är det färdigt nu.

Tv-spel och folkmusik

Nu har Pauline Skött startat ett eget skivbolag, och har ett partnerskap med ett svenskt indiebolag – "som natt och dag i jämförelse", konstaterar hon. Nu kan hon ta egna beslut och verkställa direkt, vilket möjliggjorde för den tolv spår långa skivan "Always live for always", inspirerad av tonerna från uppväxten: folkmusik och tv-spelsmusik.

– Jag började spela musik när jag var fem år, och jag kommer från Vikarbyn vid Siljan, svenskt folkmusikmecka. De första tio åren handlade allting om folkmusik, säger Pauline Skött.

När hon blev tonåring och började skolan i stan, det vill säga Rättvik, började nya vänner introducera henne för tv-spel. Men till en början var det inte själva spelen som lockade, utan musiken i dem.

– Det var några år då jag bara hade soundtracks i min lilla mp3-spelare. Mycket "Final fantasy" och "Zelda". Jag började lyssna på musiken innan jag spelade spelen, berättar hon.

Sköt upp efter BLM

TT: Hur skulle du beskriva albumet?

– Det är liksom små världar i min värld. Vanligtvis har mina låtar ett tema i sig, men nu är det mer den breda bilden, och även olika sidor av mig. Rent musikaliskt är det också de olika sidorna, från mina mer avskalade akustiska produktioner till de stora, drömska, eller tunga med mycket bas och beats, säger hon.

Albumet släpps den 26 juni, men tanken var från början att det skulle komma i början av månaden. Först hotade coronapandemin utgivningsdatumet, men Skott bestämde sig för att köra på trots allt. Men när Black lives matter-protesterna fyllde sociala medier-flödena efter amerikanen George Floyds död valde hon att backa.

– Det kändes inte rätt att publicera när folk hade en sådan viktig pågående konversation, säger Pauline Skött.