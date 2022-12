Houellebecq utforskar en mer försonande ton i ”Förinta”

Franske författaren Michel Houellebecq senaste roman på svenska ”Förinta” utspelar sig under ett stundande presidentval 2027.

Paul bedöms som särskilt lämpad för uppdraget eftersom hans far arbetat inom säkerhetstjänsten och denne kan säkert, genom sitt insamlade material, hjälpa till att spåra upp och avslöja gärningsmännen. Men när fadern får en stroke som helt slår ut honom tvingas Paul att skifta fokus. Samhällsgranskningen får vika och han koncentrerar sig på sitt eget familjeliv, där han smärtsamt konstaterar hur långt han kommit ifrån sin far och sina två syskon, systern Cécile och brodern Aurélien. Lika plågsamt är förhållandet till den försummade hustrun Prudence. När allting krymper försöker han lappa ihop sitt liv, lämnar Paris och åker till barndomshemmet i en liten by nära Lyon.