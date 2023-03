Du kan nästan känna den kvalmiga hettan, den konstanta urinlukten och doften av människor på stekheta trottoarer i extremstaden New York. Dofterna, stämningen, den dekadenta, smutsiga, fula, vackra och hårda tillvaron har bitit sig fast som en envis doft på sidorna i Linnéa Sjödins roman ”Bortom Amerika”. Det är meningen, berättar Linnéa Sjödin när vi sitter vid hennes köksbord i den avskalade ettan på Mariatorget. Endast bokhyllan är fylld till max. Hon flyttade in för bara några veckor sedan och har ännu inte hunnit göra lägenheten till sin.

– Jag är väldigt doftorienterad, och New York är fylld av dem. Jag tänkte på det när jag var där i oktober, särskilt nu när marijuana har legaliserats. Och så alla food trucks, och en konstant urindoft. Jag hoppas att det är påtagligt när man läser, säger hon.

Staden New York är lite av en egen karaktär i boken, närvarande på samma sätt som i bland annat tv-serien ”Sex and the city”.